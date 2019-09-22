魔兽世界怀旧服熔火之心灭火任务在哪接 接熔火之心灭火任务位置以及玩法解析

2019-09-22 12:52:16 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

熔火之心灭火任务是魔兽世界怀旧服中比较麻烦的一个任务，相信不少小伙伴都不知道熔火之心灭火任务怎么做好？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

接熔火之心灭火任务位置以及玩法解析：

魔兽世界怀旧服熔火之心灭火任务怎么做？

想要灭掉火焰之王符文需要海达希尔水元素的声望尊敬之后才能够获得“水之精萃”这个灭火必不可少的物品，另外，“水之精萃”是一次性的消耗品，使用后便会消失，只有在海达希尔水元素的声望达到崇敬之后才能获得不会消失的“永恒精粹”，但有一个小时的冷却时间。下面小编就给大家带来了海达希尔水元素声望的任务。

首先要来到艾萨拉东部的一个小岛上，这个岛上有一个水元素NPC叫做海达克西斯公爵(一个水元素)，找到它便可以接到第一步的任务。

第一步：玩家刚开始在海达克西斯公爵处可以领取到两个任务，分别是“雷暴和磐石”和“被囚禁的水元素”。

雷暴和磐石：需要玩家前往希利苏斯的水晶谷杀死15个灰尘风暴和15个沙漠奔行者。

被囚禁的水元素：需要玩家对东瘟疫之地的被感染的水元素使用海神之水，然后杀掉它们带回12副不谐护腕。

第二步：完成第一步的两个任务后，回到艾萨拉会接到后续的任务“艾博希尔之眼”。

艾博希尔之眼：需要玩家前往黑石塔上层副本，干掉BOSS烈焰卫士艾博希尔并拿回任务物品。

第三步：完成后继续接到第三步的任务“熔火之心”

熔火之心：需要玩家前往熔火之心副本内杀死一个火焰之王、一个熔岩巨人、一个上古熔火恶犬和一个熔岩奔腾者。

第四步：完成第三步的任务之后，就需要玩家去击杀各种除水元素之外的其他元素生物来将声望提高至尊敬。杀死任何元素生物即可，空气元素、土元素、火元素。

空气元素坐标：

第五步：声望尊敬后，就可以制造：水之精粹来灭火了，再次来到艾萨拉找海达克西斯公爵，便可以接到最后一步任务“敌人之手”。

敌人之手

需要玩家到熔火之心去杀死四个火妖BOSS，也就是1、3、6、7号BOSS并拿回它们的手。完成最后一步任务后，可以到小岛下方的水里打开箱子，可以获得一个加火抗的戒指。(二选一)