魔兽世界怀旧服结伴而行任务完成详情介绍 结伴而行任务怎么完成

2019-09-22 12:22:19 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

结伴而行任务是魔兽世界怀旧服中一个团队任务，但是很多玩家都不知道在游戏中结伴而行任务怎么做？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

结伴而行任务完成详情介绍：

魔兽世界怀旧服结伴而行任务是一个需要多人组队才好完成的精英任务，任务需要玩家去找火焰使者，不过需要除掉火焰使者的防护光环才能。

魔兽世界结伴而行任务怎么做？

如果你是FS的话,破了它的防御结界后，一个人用乌龟流可以搞定，其他职业,火抗够高的话，一般1.2个人能搞定。

任务需求

到马绍尔营地南边的火羽山去。

找到火焰使者，并使用图腾除掉它的防护光环。在击败它之后从洞中取得金色火焰。

任务描述

(玩家)，我终于想起来了……我来这里是要和火焰使者作战的。我经历了一段漫长的旅途，原本最重要的目标就是它。

但是我不再是英雄了……你才是。迄今为止你已经做了那么多——应该由你来完成这个任务，而不是我。

去找到火焰使者并打败它吧。它守护着一个被称作金色火焰的神器，这个神器的力量比我所见过的任何东西都要强大，如果它落在邪恶势力的手中，那会是一件非常危险的事情。

你应该找些同伴一起去完成这个任务——独自行动是很危险的。

任务返回

火焰使者用金色火焰创造了一个保护光环，使它无法被击败。只要使用亚奎门塔斯的银图腾，你就可以消除这个光环。

任务完成

谢谢你，(玩家)。

我会把金色火焰带回我的故乡，在那里它将被好好保护起来，永远不会再落入邪恶势力的手中。

你为我做了那麽多，希望你能收下这个。如果没有你的话，我至今还不知道自己是谁!