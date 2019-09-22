魔兽世界怀旧服破译密码任务完成教学 破译密码任务怎么完成

2019-09-22 12:16:28 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问魔兽世界怀旧服破译密码任务怎么做？有哪些技巧呢？相信不少小伙伴都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

破译密码任务完成教学：

魔兽世界怀旧服破译密码是一个非常难的精英任务，很多新手玩家看到任务的描述就蒙了，不知道任务怎么做。此任务需要玩家取回一个亚什异种虫脑、一个佐拉异种虫脑和一个雷戈异种虫脑交给弗兰卡即可完成。

从雷戈虫巢的异种虫身上获得一颗完整的雷戈异种虫脑，然后交给NPC弗兰卡?石桥，就可以完成了。

(雷戈虫巢的位置)

任务需求

希利苏斯铜须营地的弗兰卡?石桥想让你取回一个亚什异种虫脑、一个佐拉异种虫脑和一个雷戈异种虫脑。完成任务后回到弗兰卡那儿。

任务描述

我得制作一种药剂，帮助我们解读拓文以及其拉虫人和异种虫的语言!我需要什么?很高兴你能这么问!我需要脑子!确切地说，我需要居住在虫巢中的不同种群的异种虫的脑子。把它们的脑子给我，或许鲁特加尔的努力就不会白费。

任务返回

去和猴子玩吧，小鬼。我现在没空。

任务完成

太棒了!别跑太远啊，孩子。我们可能还需要你去完成另一两个任务。