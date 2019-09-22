莱萨的工作室更新了什么？游戏免费更新内容一览

2019-09-22 10:49:12 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

莱萨的工作室是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都会关心这款游戏的更新，那么各位小伙伴们知道莱萨的工作室更新了什么吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏免费更新内容一览，希望能帮助到大家。

免费更新内容介绍

莱莎的炼金工房免费内容介绍

本次主要更新内容有照相模式、沙包敌人和噗尼育成小游戏。

· 照相模式：可自由调整时间、角度、角色、姿势、光源、滤镜、相框等，功能十分强大。

· 沙包敌人：用于比拼打出高连段和高伤害，完成指定任务还能得道具。

· 噗尼育成小游戏：喂养噗尼使其成长，还可以派噗尼出去旅行获取道具。

以上就是关于莱萨的工作室发售后将要免费更新的内容介绍，喜欢的玩家在9月26日不要错过哦。