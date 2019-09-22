疾速追杀Hex发售时间是什么时候?游戏发售时间一览

2019-09-22 10:33:59 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

疾速追杀Hex是目前玩家关注度比较高的一款游戏，很多玩家都期待这款游戏的出售，那么各位小伙伴们知道疾速追杀Hex发售时间是什么时候吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏发售时间一览，希望能帮助到大家。

游戏发售时间一览

疾速追杀Hex PC版发售日为10月8日，Epic游戏平台独占，售价为19.99美元。主机版还在开发中，发售日期未定。

游戏简介

疾速追杀Hex是一款快节奏、动作向的策略游戏，玩家可以在游戏中像备受好评的职业杀手约翰·威克一样思考和攻击。与电影背后的创意团队紧密合作，疾速追杀Hex将精心设计战斗棋类游戏以电子游戏的形式呈现给玩家，游戏捕捉了系列标志性的功夫风格，同时扩大了剧情的范围。玩家必须快速做出决定，选择他们所做的每一个动作和攻击，同时考虑他们的即时成本和后果。

以上就是疾速追杀Hex发售时间一览，距离游戏发售只有半个月的时间了，相信大家早已等不及了吧。