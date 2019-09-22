战争之人突击小队2好玩吗？游戏特色一览

战争之人突击小队2是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都在考虑要不要玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道战争之人突击小队2好玩吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏特色一览，希望能帮助到大家。
配置要求介绍
传奇般的Men of War系列即时战略游戏终于进入了冷战时期。指挥美国或苏联士兵，完成任务目标并取得胜利!
统率由常规和特种单位组成的大军。这些单位包括支援载具、轻型和重型坦克、火炮载具、战斗直升机以及能扭转战局的喷气式战斗机。无论是被毁的城市、戒备森严的边境地区、乡村农田、被毁的空军基地还是静谧冬季里的村庄，到处都能成为战场。在这款经典即时战略游戏系列的最新作中，强大的领导力以及优良的管理是取得成功的关键。
动态战役生成将在本系列的这一作中首次亮相。Men of War:Assault Squad 2 – Cold War的单人以及合作战役模式将向玩家呈现几乎永无止境的游戏体验!
关键特性：
选择你的阵营：美国对抗苏联。
动态战役生成器使单人和合作模式包含随机化的遭遇战和自定义的军队组成，从而拥有极高的重复游玩价值。
突击区模式：运用所有军事手段占领并守卫旗标点。
歼灭模式：击败敌军或占领他们的基地。还能在战场上获取宝贵的资源。
在直接操控模式中指挥千军万马或是单个单位，此模式也是该系列的特色所在。
以上就是小编给大家带来的战争之人突击小队2冷战特色玩法介绍，想必大家都了解了吧。
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