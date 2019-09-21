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魔兽世界怀旧服水下呼吸药剂配方介绍 怀旧服水下呼吸药剂配方材料一览

2019-09-21 16:17:19来源：91单机游戏编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服水下呼吸药剂材料有哪些呢?想学着制作这一药剂就必须知道配方材料，那么下面和小编一起来看看吧。

魔兽世界怀旧服水下呼吸药剂配方

中文：水下呼吸药剂

英文：Elixir of Water Breathing

物品等级：18

需要等级：8

配方材料：荆棘藻x1 黑口鱼油x2 空瓶x1

药剂作用：使饮用者可以在水下呼吸，持续30分钟

学习地点：训练师处学习

药剂价格：(如图)

QQ截图20190920181601.jpg

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