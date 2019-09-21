魔兽世界怀旧服法尔林的复仇任务怎么做 怀旧服法尔林的复仇任务完成攻略详解

2019-09-21 16:13:42 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服法尔林的复仇任务要怎么完成呢？怀旧服法尔林的复仇任务是众多副本任务之一，想必有些小伙伴还不知道怎么做呢？那么下面和小编一起来看看法尔林的复仇任务攻略介绍。

魔兽世界法尔林的复仇任务怎么完成

任务需求

在厄运之槌和黑石塔的食人魔身上收集25串食人魔珠串，然后回去向厄运之槌图书馆内的法尔林·树影复命。

任务描述

是的，没错，我确实对你所想要的这种强化魔法十分熟悉，(玩家)。可我并不是那种随随便便就免费施恩的人，哪怕你是我的老朋友介绍来的。

对于那些粗鄙野蛮的食人魔邻居，我除了讨厌与憎恨以外就没有其他情感了。不光是那些戈多克大王的手下，我还特别讨厌那些追随欧莫克大王的食人魔。

我要你杀了他们。杀了他们!全杀光!把他们脖子上常挂的珠串给我拿回来，做为证明。去干吧，让我满意的话，我就考虑一下你的要求。

任务奖励

你可以从下列奖励中选择一样:

任务完成

你完成了我要你帮的忙吗，(玩家)?

嗯……很奇怪，我对我哥哥死於那些野蛮人手上仍然无法释怀。

嗯，现在是讨论你的协议的时候了。看看我能帮你做什麽。

收益:

660 经验 (39 60 满级可获得)

以上就是小编为大家带来的魔兽世界法尔林的复仇任务攻略全部内容啦，希望对大家有所帮助