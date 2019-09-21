魔兽世界怀旧服爆击猎枪属性如何 怀旧服爆击猎枪属性详情介绍

2019-09-21 15:35:04 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服爆击猎枪怎么样?爆击猎枪是一把猎人的武器，下面小编就来为大家详细介绍一下爆击猎枪属性吧!

魔兽世界怀旧服爆击猎枪怎么样

魔兽六十年代有个说法，兄弟会剑一出，从此再无兄弟。当年很多朋友，小团队甚至是公会为了一件装备闹分裂的事层出不穷。实际上，早在熔火之心就可能出现这样的情况。早在经典旧世的熔火之心里，为了一件极品装备，闹得不欢而散也并不是稀罕事。

因此，下面就来介绍下熔火之心的极品装备爆击猎枪吧，顺便给个评分。怀旧服遇到这些装备，尽量争取拿下吧。

爆击猎枪

可能对于猎人来说只是一个劣质的武器，但是在战士和盗贼眼里就是一辈子的PVP远程。朴实无华的致命一击1%和6点耐力加成恰到好处，不能要求再多了。

极品度：10星

为什么星数这么高呢?因为当年魔兽世界有个梗，就是血环服务器的部落一个叫“高原机器”的玩家拿走本该是一个猎人拿的爆击猎枪。然后这个猎人就全服通缉“高原机器”，持续刷了3年的屏，这个梗很多老玩家应该还记得。