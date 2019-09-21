战争机器5纪念阵亡将士彩蛋位置在哪 战争机器5纪念阵亡将士彩蛋位置详情介绍

2019-09-21 14:51:32 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

战争机器5是一款第一人称FPS游戏，战争机器5纪念阵亡将士彩蛋在哪里?游戏中有相当丰富的彩蛋，而纪念阵亡将士就是其中之一。下面小编给大家带来战争机器5纪念阵亡将士彩蛋介绍。希望大家喜欢。

战争机器5纪念阵亡将士彩蛋介绍

当你在战役中收集了以下的收集品：

1、安卡敏的头盔;

2、班卡敏的头盔;

3、瓦勒拉的合影;

4、泰伊的耳环;

5、亚当的眼镜;

6、普莱斯考的手表;

7、多姆的勋章;

8、金明扬的狗牌;

9、贝利克的打火机;

后来到4-1大后方;

末尾的无名战士墓后的纪念墙这里;

用凯特可以互动，献上纪念品后;

凯特会敬礼，然后出现他们的全息影像。