无主之地3沉睡巨人用无与伦比的技能筑造的无边道路有什么特效 用无与伦比的技能筑造的无边道路效果详解

2019-09-21 14:37:30 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

无主之地3是一款动作射击类游戏，无主之地3中的沉睡巨人是一把很不错的冲锋枪，很多玩家都不太清楚这把枪的红字“用无与伦比的技能筑造的无边道路”的效果是什么，下面小编给大家带来无主之地3沉睡巨人武器用无与伦比的技能筑造的无边道路红字效果介绍。

沉睡巨人

用无与伦比的技能筑造的无边道路

红字的效果是换弹夹有几率加快射速和装填速度。