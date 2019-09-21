《无主之地3》空指针怎么获得 空指针获取方式详览

2019-09-21 14:16:44 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《无主之地3》中的空指针武器还是很不错的，但是有很多玩家都不太清楚这把枪怎么获得，那么下面小编就来给大家介绍一下武器空指针的获得方法吧，一起来看看吧!

空指针获得方法：

这把枪只要做主线任务零就能获得，开镜之后反弹正面护盾的子弹。