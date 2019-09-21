《无主之地3》赞恩独狼流技能怎么加点 技能加点详情推荐

2019-09-21 14:15:20 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

无主之地3赞恩独狼流怎么玩呢？怎么加点呢？想必很多朋友都还不是很清楚吧，那么小编今天给大家带来的就是无主之地3赞恩独狼流技能加点推荐，不清楚的小伙伴一起来看看加点推荐吧!

赞恩独狼流技能加点推荐：

主动技能1：数码克隆体 技能强化：幸灾乐祸+数字分销 (打在他身?就很舒服：分身坦伤)

主动技能2：SNTNL无人机 技能强化：坏坏药剂+静电场 (辅助飞机：各种BUFF增益加身，)

橙色，双重间谍部分：围绕手雷做工作，手里有雷心不慌

蓝色，职业杀手部分：进化军火，提升伤害、射速、装填

总结：对于不喜欢打团队辅助的同学，这套BD完全舍弃了"屏障"这个方向，全面提升军火库，助你安安静静做一只独狼

其中蓝色核心

(死神将至)使杀戮技能的持续时间几乎翻倍，配合开场

(杀红眼)满足状态开局打出成吨伤害;而橙色部分的手雷增益可以很好的补足伤害。