无主之地3特工神器如何获取 无主之地3特工神器获取方法介绍

2019-09-20 17:48:51 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

无主之地3是一款动作射击类游戏，无主之地3特工神器怎么获得呢？想知道的小伙伴下面和小编一起来看看吧。

推荐个一周目通关神器，职业是特工。

刚刚才通关，通关42级，支线基本都做了，地图没开完。赞恩一周目我主点的无人机，副盾。

到最后一个地图以后。(我不确定开启条件，可能是主线进度，也可能是等级)

避难所小吵闹会刷一个任务，给一把粉火冲锋枪。(任务内容是去潘多拉找一个轮椅妹子跳舞，不打怪)。