《无主之地3》精神杀手武器怎么获得 精神杀手武器获取方式详览

2019-09-20 17:29:57 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《无主之地3》中的精神杀手武器还是很强的，但是很多玩家都不太清楚精神杀手武器的获得方法是什么，那么下面小编就来给大家介绍一下在无主之地3中精神射手武器的获得方法吧!

精神杀手武器获得方法：

这把精神杀手武器是刷主线第二个boss获得的。