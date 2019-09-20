华为watch gt2怎么拒绝来电 华为watch gt2拒绝来电方法介绍

2019-09-20 16:52:44 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

华为最近发布了一款智能手表—Watch GT2，这款产品可能是很多粉丝期待已久的了。而很多用户购买之后回去可能有些问题不会使用，比如怎么拒绝来电。接下来小编给大家带来相关设置教程。

华为watch gt2怎么拒绝来电

1.手表与手机连接正常，

2.当手机有来电时，手表会振动提醒您并显示来电人的号码或姓名，

3.您可以选择拒接来电。点红色按钮就可以拒绝