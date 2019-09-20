奇迹人生凯特怎么救 奇异人生救凯特方法介绍

奇迹人生这个游戏中，凯特是游戏中一个感情非常细腻的角色，很多玩家都非常想在剧情中救下来，怎么做呢，下面小编为大家带来介绍。
奇异人生怎么救凯特
第一去支持凯特报警，在她的房间里找到她父亲给她的信和表明她是一个忠诚的信徒等物件。
第二在餐厅接凯特电话，虽说和chloe的第一次交关系的机会会失去。
第三在楼顶上就是直接对话选她爸。
如果还是不行的话，在最后有个二选一圣经的部分，选择马太福音的那一章。
无主之地3黑屏要怎么解决呢？想不有些玩家遇到了这个问题，那么下面和小编一起来看看吧。黑屏解决方法介绍1、更新Windows系统到最新!更新过程中你可能遇到某些小项目无法更新，不用管，更新能更新的即可!(我的系统是Windows10)2、开始菜单-设置-应用-默认应用-视频播放器-调整为暴风影音16(
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无主之地3是一款动作射击类游戏，无主之地3近战魔女神器面部穿孔机怎么获得?想知道的小伙伴下面和小编一起来看看无主之地3面部穿孔机获取方法介绍。近战魔女的神器之一。出处：世界掉落(片川巨球，宝藏丁克都出过)。红字：射击代替近战，可以触发圣物75的吸血。
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《无主之地3》中的精神杀手武器还是很强的，但是很多玩家都不太清楚精神杀手武器的获得方法是什么，那么下面小编就来给大家介绍一下在无主之地3中精神射手武器的获得方法吧!精神杀手武器获得方法：这把精神杀手武器是刷主线第二个boss获得的。
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LOL将会在9月23日的时候举行队伍抽签仪式，那么lols9参赛队员有哪些呢？很多小伙伴们对此都非常的好奇，赶紧来和小编一起看看lpl晋级s9全球总决赛队伍介绍吧!lols9参赛队员有哪些一号种子：FPX、SKT、G2、TL。二号种子：RNG、IG、GRF、FNC、C9、JT、AHQ、GAM。入围赛
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华为最近发布了一款智能手表—WatchGT2，这款产品可能是很多粉丝期待已久的了。而很多用户购买之后回去可能有些问题不会使用，比如怎么删除信息。接下来小编给大家带来相关设置教程。华为watchg2怎么删除信息1.可以右滑删除单条消息，2.可点击消息列表最下方的全部清除，清除所有未读消息。