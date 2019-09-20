奇迹人生凯特怎么救 奇异人生救凯特方法介绍

2019-09-20 16:46:51 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

奇迹人生这个游戏中，凯特是游戏中一个感情非常细腻的角色，很多玩家都非常想在剧情中救下来，怎么做呢，下面小编为大家带来介绍。

奇异人生怎么救凯特

第一去支持凯特报警，在她的房间里找到她父亲给她的信和表明她是一个忠诚的信徒等物件。

第二在餐厅接凯特电话，虽说和chloe的第一次交关系的机会会失去。

第三在楼顶上就是直接对话选她爸。

如果还是不行的话，在最后有个二选一圣经的部分，选择马太福音的那一章。