魔兽世界怀旧服魔藤碎片任务怎么做 魔藤碎片任务技巧分享

2019-09-20 16:38:19 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服魔藤碎片任务，是厄运之槌副本人物之一，任务需要玩家去厄运之槌副本中，找到魔藤，并且从它上面采集一片碎片，不过很多新手玩家都不知道魔藤碎片从哪里获取，下面极速下载站小编为大家带来详细的流程攻略，还不知道怎么做的玩家们，赶紧跟随小编一起了解下吧。

魔兽世界魔藤碎片任务攻略

在厄运之槌中找到魔藤，然后从它上面采集一块碎片。只有干掉了奥兹恩之后，你才能进行采集工作。使用净化之匣安全地封印碎片，然后将其交给月光林地永夜港的拉比恩?萨图纳。

任务描述

你对于埃雷萨拉斯——厄运之槌——的知识现在要派上用场了，(玩家)。在那座城市的遗迹的东部区域，奥兹恩正在散播着自己的堕落力量。去那里击败所有胆敢挑战你的敌人。

奥兹恩身边应该有一些丰饶之果，它们已经被堕落的力量腐蚀，变成了魔藤。在你干掉他之后，采集一块魔藤的精华，把它装在净化之匣里，然后带回来交给我。

祝你好运，塞纳留斯保佑你快去快回。

任务返回

拿到净化之匣後，我们不仅可以从世界上消除一股堕落的力量，而且可以谨慎理智地对其进行研究。也许我们可以找到与威胁艾泽拉斯的堕落力量抗衡的新方法。

我知道米利会得到它的……

任务完成

你成功了，勇敢的(玩家)，塞纳里奥议会欠你一个人情。虽然战争离结束还早得很，但是那些想要毁灭我们的家伙已经遭受了一次重大的打击。

请你收下这个作为我们的回报。另外我要说的是，你将因为这一壮举而被塞纳里奥议会当成英雄来看待。谢谢你。