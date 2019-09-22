魔兽世界怀旧服精灵龙的自由任务怎么做 精灵龙的自由任务技巧分享

2019-09-20 16:37:43 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服中有一个精灵龙的自由的任务，任务40级便可以接取，需要玩家去恐怖图腾营地拯救俘获的小精龙，而且必须要6只小精龙存活下去，还要在6分钟内完成这个任务，这个任务的要求是相当高了，不过很多新手玩家都不知道NPC菲拉斯在那，下面极速下载站小编为大家带来详细的流程攻略，希望对各位游戏玩家们有所帮助。

魔兽世界精灵龙的自由任务攻略

菲拉斯不是上山寻找，你看到那个牛头营地左边的那两根图腾了把，往左边再走点是棵大树，在那个大树后便上山就是了。

任务需求

从恐怖图腾营地的围栏里释放被俘获的小精龙。至少6个小精龙和辛达尔?月纹必须活着。

如果6分钟之内你还没能达成这个目标，辛达尔就会决定撤退，任务也会随即失败。

任务描述

可恶的恐怖图腾部族正在捕捉精灵龙，(玩家)。耶尔卡和我不知道他们打算对这些精灵龙做什么，但那总不会是什么好事。

我们还没有强悍到可以杀进营地去解救那些精灵龙，但也许有了你的帮助……如果你能找到一些得力的帮手的话，就从笼中释放那些精灵龙吧，另外你要保证它们都活着逃出去。我也会帮你的。耶尔卡会留在这里继续戒备。

任务返回

我们不能让恐怖图腾氏族毁灭这些美丽的精灵龙!

任务完成

感谢伊露恩，(玩家)!你真是我们和精龙的福星。仅凭耶尔卡和我是绝不可能救出它们的 - 我们将永远记得你在恐怖图腾中的帮助。

现在去和耶尔卡谈谈吧……我要开始准备我们的报复行动。精龙是被释放了，但这并不意味它们会一直保持自由。耶尔卡和我要以进攻夺取主动!