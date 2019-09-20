魔兽世界怀旧服蛮荒之叶材料有什么用 蛮荒之叶材料用法分享

2019-09-20 16:37:11 来源：91单机游戏 编辑：msc

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魔兽世界蛮荒之叶材料作用

一般比其他的东西(白骨啊，地穴魔啊,黑铁碎片啊什么的)贵2分之一，可以随便兑换两种勋章中的一种.。

蛮荒之叶刷新位置介绍

厄运东打怪掉的很多。如果真的很少，你可以试试到安格洛环形山打那些中立的花一样的东西，掉的也不少，不过打的人也不少。

任务返回

你每给我一束藻叶我就会给你一枚黎明徽记或十字军徽记。徽记可以交给军需官换取不同的奖励。

任务完成谢谢你，(玩家)。你的贡献对我们成功战胜天谴军团极为重要。