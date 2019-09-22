魔兽世界怀旧服霜刃豹任务怎么做 霜刃豹任务技巧分享

2019-09-20 16:36:37 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服游戏中有一些任务完成后可以获得坐骑的奖励，冬泉谷霜刃豹任务就是其中之一，玩家完成后便可以坐骑霜刃豹，不过此任务想要完成还是非常难的，流程非常多，并且要杀一大堆的55+级的怪物，下面极速下载站小编为大家带来冬泉谷霜刃豹任务流程攻略，希望对各位游戏玩家们有所帮助。

魔兽世界霜刃豹任务流程攻略

大家应该都知道以前刷霜刃豹很痛苦的一件事，60级要扛着一堆55+的怪做800+次任务!

首先在冬泉谷的NPC“雷沃?霜翼”(冬刃豹训练师)那里接任务，他能给你的任务有3个：

1.霜刃豹的食物(入门任务，需要做6个才能出现第二个任务)

2.冬泉熊怪的侵扰(常规任务吧，挺好做的)

3.狂暴的巨人(需要声望：尊敬)

第一个任务没什么好说的，就是去打那些假奇美拉和什么熊，捡够东西，来回交6次就做第二个任务。 经过了数个晚上的打拼，对做第二个任务有了一些心得：

路线： 首先要确定一条从接任务处的NPC到做任务地点的最优路线 在接到任务的第一刹那，建议跳崖要面对那棵大树跳崖，因为那是路标所批示的最优路线的方向。

在专业的路标指引下，你很快就可以抵达那个谓之寒水村的地点，也就是任务怪的住所 在门口有一批守卫的怪，不是任务怪，不理之。

进入里面第一个营地：

那里随机刷出守卫和萨满，或者巨熊怪和萨满， 萨满和巨熊怪是任务怪，杀。

第二个营地：

在第二个营地上面有一个神秘的入口(夹在两棵树之间，有点难走)通往村子上面的山坡，那里会刷5-7只巨熊怪上去后，会发现。引好怪开A的场面，A完后，你会发现有声望奖励。但是不要高兴，因为那是喉熊的声望，和坐骑所需的声望八百竿子打不到一起。打怪所奖励的声望和任务奖励的声望是不同的，也就是说打怪奖励的声望和坐骑没啥瓜葛我也很失望，鬼才要和那个什么猴的建立交情，但是没办法，只能做一次任务算一次了

经过精确的研究分析

当你从交掉开门的6个任务后，你还需要4万声望来达到崇拜凭借第二个任务，250声望/个的奖励来计算，那么只需要重复做160次任务当我们乘骑100%加速的坐骑，通过最优路线，从NPC到达任务地点需要2分32秒从任务地点到达NPC需要2分22秒，因为从任务地点回来是一路跳坡跳回来的而且杀怪需要3分钟左右，保守估计9分钟可以得到250声望。