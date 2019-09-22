魔兽世界怀旧服晋升印章任务怎么做 晋升印章任务技巧

2019-09-20 16:36:01 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服晋升印章是黑石塔副本众多的副本任务之一，玩家等级达到57级便可以接取，作为一个副本任务，难度还是比较高的。很多第一次接触魔兽世界的新手玩家可能不知道晋升印章的流程，不知道怎么做此任务，下面极速下载站小编为大家带来详细的流程攻略，希望对各位游戏玩家们有所帮助。

魔兽世界晋升印章任务流程

任务需求

到尘泥沼泽中的巨龙沼泽去。找到上古老龙埃博斯塔夫，对他发起无情的攻击，直到他的意志被摧毁。

此时，你必须尽快将未铸造的晋升印章放在这条龙面前，并使用龙力宝珠控制他的躯体，强迫他将黑龙的烈焰喷向未铸造的晋升印章!

任务描述

上层要塞之外的黑龙很少有能力用它们的烈焰铸造印章。维姆萨拉克是其中的一员，但是他的意志是不可动摇的。

到尘泥沼泽中的巨龙沼泽去，在那里，你可以找到一条名叫埃博斯塔夫的上古老龙。你必须击溃他的意志，(玩家)。把他击垮，然后在他虚弱的躯体上使用这颗宝珠。你有很短的一段时间来控制他的意志，然后用他所喷出的烈焰铸造印章。

任务返回

不要浪费时间，凡人。奈法利安正在努力将他的邪恶散播到整个世界。

任务完成

当心，我要施展最后的保护咒语了。 <维埃兰的眼睛变成了两团火球。> 晋升徽印铸造完成了…… 你要明白，我给这件神器中加入了一些强大的保护结界。在情况最危急的时候，当一切看来都已经无法挽回的时候，红龙军团的力量将会帮助你。