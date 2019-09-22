dnf国庆预约升级职业选哪个 国庆预约升级职业详情推荐指南

2019-09-20 16:19:58 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

马上就是国庆节了，那么dnf中的国庆预约升级职业选择哪个比较好呢？很多小伙伴们对此都不是特别的了解，那就赶紧来和小编一起看看国庆预约升级职业选择推荐吧!

dnf国庆预约升级职业选哪个

这边推荐大家选择红眼、剑帝这两个职业，但是这个的话只是个人的建议而已，具体的还是要根据自己喜欢的职业出发的。我们需要注意的是一个游戏账号的话只能选择一个职业预约，大家可以用自己的小号一起升级，主要是因为这次的奖励真的是超级的丰富呢，我们可以看截图。

玩家们升级到满级之后就会获得史诗装备和buff的加成，还有LV95达成礼盒在等着大家呢。大家快点去创建自己的专属角色吧，祝大家好运。

以上就是小编为大家带来的关于dnf国庆预约升级职业选择推荐分享啦!