终结者反抗军发售时间一览 终结者反抗军游戏详情介绍

2019-09-20 14:31:25 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

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终结者反抗军发售时间一览

发行商Reef Entertainment和开发商Teyon宣布了《终结者反抗军》，这是一款基于《终结者》系列电影的单人第一人称射击游戏，适用于PlayStation 4、Xbox One和PC。它将于11月15日在欧洲和澳大利亚推出，12月3日在北美推出。

《终结者反抗军》是由Teyon工作室开发的单人第一人称射击游戏。这部电影根据传奇电影《终结者》(the Terminator)和《终结者2：审判日》(Terminator 2: Judgment Day)的电影版权改编。故事发生在末日后的洛杉矶，距末日审判日已近30年。故事扩展了詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)的标志性电影《终结者》和《终结者2：末日审判日》中对未来战争的描述。

《终结者反抗军》引入了一个新的英雄，雅各布里弗斯(Jacob Rivers)，一个在反抗军太平洋分部的士兵。尽管雅各布只是一名二等兵，但他很快就会发现，他已经成为天网最新威胁的目标，并被标记为终结对象。天网也许注定要输掉这场战争，但雅各付出了什么代价?体验最终决战前的事件，粉碎天网的防御网，帮助决定人类在与机器的战争中的命运。

游戏特色

对抗机器——对抗电影中一些标志性的敌人，包括T-800，以及许多终结者世界里的新敌人。

装备各式等离子武器——利用多种手段在这个限额的环境中求生，这个世界已经不像以前那么宽容，所以你需要寻找废品来进行交易和加工。

选择你想要成为的英雄——探索后启示录时代的洛杉矶，磨练技能。完成剧情任务，帮助你的朋友从反抗军中崛起，同时完成支线任务。

扭转人类命运——保护形形色色的幸存者，每个人都有自己的动机和背景故事。你在游戏中所采取的行动将会影响他们的生存可能并改变你的结局。