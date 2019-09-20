无主之地3怎么切换语言？切换语音方法介绍

2019-09-20 14:15:01 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

无主之地3是目前玩家比较喜欢的一款游戏，很多玩家都不会再游戏中切换语言，那么各位小伙伴们知道无主之地3怎么切换语言吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下切换语音方法介绍，希望能帮助到大家。

语言切换方法介绍

在Epic客户端，点击左下角“设置”，拉到最下面展开“BORDERLANDS 3”，勾上“额外命令行参数”，在框中填入相应代码，返回运行游戏即可。例如要改成英文版(英语配音)，在框中填上“ -culture=en”即可。

*目前无主3的语音无法单独修改，换成简中版就是中文配音，换成英文版就是英语配音，换成日文版就是日语配音。标有“仅界面”的几种语言因为没有专门配音，所以也是用的英语配音。因此，换成繁中版也是英语配音。

英语： -culture=en

法语： -culture=fr

意大利语： -culture=it

德语： -culture=de

西班牙语： -culture=es

俄语(仅界面)： -culture=ru

日语： -culture=ja

葡萄牙语(巴西)(仅界面)： -culture=pt-BR

韩语： -culture=ko

简体中文： -culture=zh-Hans-CN

繁体中文(仅界面)： -culture=zh-Hant-TW

以上就是关于无主之地3语言切换方法介绍，想来大家都了解了吧。