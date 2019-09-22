无主之地3闪退怎么办？游戏闪退原因介绍

2019-09-20 14:11:42 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

无主之地3是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，很多小伙伴会在游戏中遇到闪退的情况，那么各位小伙伴们知道无主之地3闪退怎么办吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏闪退原因介绍，希望能帮助到大家。

闪退报错解决方法说明

方法一：卸载QQ拼音输入法，即可解决此问题。

方法二：进入游戏之前切换输入法，换成美式键盘，并更改切换输入法的快捷键，为什么要更改切换输入法的快捷键呢?主要是因为，shift是跑，ctrl是蹲下，当你使用滑铲的时候，很可能会自动切换输入法到QQ拼音，造成闪退报错。

方法三：据说可以更改QQ拼音的打字模式，更改之后也可解决，注：此方法未经尝试。

以上就是关于无主之地3闪退报错解决方法说明，想来大家都了解了吧。