德军总部新血脉手柄怎么操作？北通手柄使用方法一览

2019-09-20 14:08:13 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

德军总部新血脉是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家喜欢用手柄操作游戏，那么各位小伙伴们知道德军总部新血脉手柄怎么操作吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下北通手柄使用方法一览，希望能帮助到大家。

北通手柄使用方法介绍

游戏介绍

德军总部：新血脉的故事发生于1980年的巴黎，主角是BJ的两个孪生女儿，玩家需要扮演其中一个女儿寻找失踪的父亲，在虚构的德军取得二战胜利后的世界中作为反抗军逐步瓦解他们残暴的统治!游戏支持双人合作。

手柄按键功能

LT键： 瞄准/发射左手武器 LB键： 侧身/标记敌人 RT键： 发射右手武器 RB键： 手榴弹/切换武器 左摇杆： 移动 下压左摇杆： 冲刺 右摇杆： 瞄准 下压右摇杆： 近战 Y键： 最后使用武器 B键： 蹲下 A键： 跳跃 X键： 互动/装弹 back键： 日志 start键： 菜单/暂停 上十字键： 鼓舞信号 下十字键： 隐匿 左十字键： 神之钥 右十字键： 手电筒

支线任务攻略大全

1、营救玛丽安娜

地下墓穴基地的地铁线路图是进行支线任务的主要出发点。

支线均在地下墓穴上下两层和npc互动触发。

玩家可以根据级别进行支线，本作的等级压制(尤其是等级过高显示骷髅时)还是比较明显的。

营救玛丽安娜是最初的支线。

玩家将要前往小柏林区域的医院，拯救即将被纳粹洗脑的玛莉安娜。

本作每个兄弟楼控制了多个小区域，支线就在3个兄弟楼控制的多个区域中展开。

按J打开任务，点击追踪。

在地铁地图上可以看到任务区域的标注。

进入第一兄弟楼区后向右走。

区域内有很多敌人，如果你速度快、潜行强或是能抗，也可以不恋战，直接向任务目标走。

进入医院后敌人会多批次刷新，随时注意身后。

习惯小地图的提示会让你战斗更轻松。

通过跳上道路尽头上方的通道进入医院核心区。

本作会随时刷新活动任务，例如图中显示的安装炸弹。

前往活动点完成击杀、搜寻、安装等简单任务就能获得奖励，喜欢刷的朋友可以多加关注。

由于活动任务都是随机随时刷新，也很简单，基本上到到地点就能完成，笔者就不细说了。

来到医院控制室后，双人操作可以打开卷帘门。

可以看到玛莉安娜在下方的洗脑室。

赶紧往下走，如果你有电能动力枪还可以直接打开旁边的大门。

不过绕道下去也用不了多久时间。

来到洗脑室外，双胞胎合理关闭电源就能完成任务。

玛莉安娜会趁着停电击杀纳粹后逃脱。

玩家可以长按E键返回地下墓穴，进行下一个任务(可以再接多个任务)。