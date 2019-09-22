dnf螃蟹大作战怎么玩 dnf螃蟹大作战玩法攻略详解

2019-09-20 11:15:43 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf中螃蟹大作战应该要怎么打，估计有些小伙伴还不知道，那么下面小编给大家带来了螃蟹大作战的相关玩法介绍。

dnf螃蟹大作战怎么玩

我们一开始的时候进入房间之后准备好了，就开始进入第二个房间。其实每一个房间都是需要玩家们躲避蔬菜和螃蟹的攻击的，玩家们需要注意的是这个螃蟹的话一定要把他杀死，不然的时候她在后期的时候就会成为很大的阻碍的。

我们在最后一关的时候要把铁笼里面的小人给打出来，我们可以选择单人或者是组队都可以的，单人的话血量就比较低，组队血量比较高一点，但是奖励都是一样的。

以上就是小编为大家带来的关于dnf螃蟹大作战玩法介绍啦!