2019cf9月一发入魂活动地址在哪 cf9月一发入魂活动网址一览

2019-09-20 10:54:25 来源：91单机游戏 编辑：十一

cf9月份一发入魂的活动想必许多小伙伴都还不是很清楚吧，下面91小编给大家分享一下2019cf9月一发入魂活动地址，感兴趣的小伙伴赶快和91小编一起看看吧。

cf9月一发入魂活动在哪

cf9月一发入魂活动：点击进入

1.活动时间：2019年9月16日-10月7日，活动期间签到满5次可获得1次毁灭大转盘抽奖机会

2.购买商品：点击购买后将直接引导至周边商城购买，完成购买后请返回活动页面领取奖励

3.端游或手游领取道具流程：玩家首次进入活动页面时需选择端游或手游，活动页面将会依据你的选择展示对应的游戏道具，获得道具后，请到“聚诚品周边商城-领取中心”领取到角色，唯一性道具不会重复获得

4.购买巴雷特-毁灭模手办：在模手办限时促销期9月16日~10月7日内购买，必得游戏道具和CF商业化活动抽奖机会以及毁灭大转盘抽奖机会，非定制版将在成功支付后48小时内发货，定制版由于需要更长制作周期，将在11月依次安排发货，请耐心等待

5.预定灵狐者手办：参与灵狐者手办预定可参与灵狐者奖池抽奖，可在灵狐者商品详情页前往奖池抽奖，预定每满10元可抽1次奖。灵狐者手办预计会在11月中旬开始发货，发货时会根据预定人数赠送相应的灵狐明信片特典。灵狐者手办支付尾款时可再次抽奖，届时奖池奖励也会升级，具体奖励道具请以实际页面为准

6.在毁灭模评论晒图的玩家中选出3位，赠送随机模，中奖玩家将会在掌火上进行公布

7.获得的【游戏道具】请到聚诚品“个人中心-领取中心”领取，活动结束前未领取将视为放弃奖品，购模必得奖励价值200元以上，一旦领取游戏道具奖励，视为确认交易，如产生退货，将从退款中扣除200元

8.毁灭大转盘奖池概率公示：端游奖池永久道具0.06%、永久皮肤0.03%、30天道具6%-24%;手游奖池永久道具0.06%、英雄级角色0.05%、30天道具6%-24%

9.灵狐者预定奖池概率公示：端游火麒麟灵狐者0.03%、活力灵狐0.1%、灵狐娃娃玩偶0.1%，期限道具16%-25%;手游圣诞灵狐0.11%、潜伏者玩偶0.11%、灵狐者0.37%，期限道具11-22%

10.灵狐者尾款奖池概率公示：端游火麒麟灵狐者0.04%、狐影0.04%、期限道具33%;手游沙漠领主0.12%、魅惑灵狐0.21%、圣诞灵狐0.21%、期限道具33%本活动与苹果公司无关

以上就是小编为大家带来的关于2019cf9月一发入魂活动地址分享啦!