魔兽世界怀旧服戈多克内门钥匙有什么用 戈多克内门钥匙作用以及获得方法分享

2019-09-20 10:22:42 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

魔兽世界怀旧服戈多克内门钥匙有什么用？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下戈多克内门钥匙的作用吧！

戈多克内门钥匙作用以及获得方法分享：

魔兽世界戈多克内门钥匙怎么获得

到厄运走廊，再走就是竟技场，不要进，跑到走廊右边，那里可以直接进f。好像在2楼走廊上可以看到一个小鬼，一直追着它说话，追到阁楼，它会变成boss，击杀它就拿到钥匙，补充厄运没钥匙只有一个地方能进-就是东你看小地图的指南针N就是北左西右东

卫兵摩尔达掉落