全面战争传奇特洛伊什么时候发售 发售时间以及玩法分享

最近很多玩家都在问全面战争传奇特洛伊什么时候出?怎么玩呢？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
全面战争传奇特洛伊发售时间一览
《全战》系列新作《全面战争传奇特洛伊(Total War Saga: TROY)》。本作取材于荷马的《伊利亚特》，聚焦于特洛伊战争的历史瞬间，为该系列增添了受全新时代背景启发的新特色。
《全面战争传奇特洛伊》将于2020年发售，登陆Steam。macOS版和Linux版将紧随Windows版发行。根据Steam，《全面战争传奇特洛伊》支持简体中文和中文配音。
在这传说中的时代，英雄层出不穷。然而，只需要一个冲动之举，便会点起燃遍世界的战火。特洛伊的王子，鲁莽的帕里斯，从斯巴达的宫殿里抢走了美丽的海伦。当他们起帆远航，海伦的丈夫墨涅拉俄斯王诅咒着她的名字。他会将不忠的妻子带回故乡——无论付出什么代价!
疆域广泛的阿伽门农王，城墙巍峨的迈锡尼之主，听到了他兄弟的呼唤。他从四海召集亚该亚人的英雄，其中包括捷足的阿喀琉斯与银舌的奥德修斯。希腊人向着特洛伊进发，走向无可避免的战争与杀。在这座伟大城市前的战场上，将诞生一段传奇……
TROY为Total War Saga系列的最新作品。本作取材于荷马的《伊利亚特》，聚焦于特洛伊战争的历史瞬间，为该系列增添了受全新时代背景启发的新特色。
Total War独具特色地将回合制帝国管理与壮观的实时战斗结合于一体，而Troy将从希腊与特洛伊两个方面展现这场史诗般的战斗——揭开神话和传说的层层面纱，追本溯源，探寻可能的真相。
体验围绕特洛伊战争时代展开的事件，带来前所未有的感受。扮演八位经典英雄之一，书写你的传奇。投身以英雄人物为主导的剧本中，战胜你的对手。通过战略、内政、外交与全面战争建立你的帝国，征服青铜时代辽阔而令人神往的地中海。
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