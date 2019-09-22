魔兽世界怀旧服横扫沙漠任务怎么做 横扫沙漠任务技巧分享

2019-09-19 17:53:14 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服横扫沙漠是一个PVP的任务，需要玩家找到一份水晶尘，然后将水晶尘送到水晶尘萃取器，虽然看起来很简单，但是很多玩家都不知道水晶尘在哪里获得，下面极速下载站小编为大家带来横扫沙漠任务详细的流程攻略，还不知道如何完成的游戏玩家们，赶紧跟随小编一起了解一下吧。

魔兽世界横扫沙漠任务流程攻略

先去去塞纳里奥要塞附近的一个暮光之锤营地，找食谱!(具体位置我忘了:P)找到后,把任务交了，就会再出来个任务,会给你张食谱,你在回去交给旅店老板,就OK了 最后那个让你做沙漠肉丸子可以不接,如果要G，就接满到圈子找吧。地图上很多地方都有，你注意看下,有一道红光直冲上天，下边是一个小土堆的地方，你把鼠标指过去，指针会变成联盟和部落徽章样子的就是水晶尘。

拿了水晶尘之后,会打开你的PVP标志(如果你在PVE服)，并且给你一个减移动速度的BUFF。这时候你的身体被一团红色的烟雾笼罩着，然后你跑到(不能上马.一上马水晶尘就掉地上了，必须重新拾取)你方阵营的营地的水晶尘收集器上。就算完成了一次任务，中途如果被敌对阵营的玩家发现你并把你杀了的话，水晶尘也会掉到地上。可以被任何一个玩家就地拾取。

任务需求

找到一份水晶尘，将其送到水晶尘萃取器那里，然后向佐拉虫巢外联盟营地的布鲁沃尔元帅复命。

任务描述

最近我们发现部落正在希利苏斯的沙漠上进行一些扫荡行动，以争夺宝贵的资源，不过不必担心这些家伙。我们不认为他们值得我军在酷热的沙漠上派驻大批兵员。 但是，资源的重要性却是不容质疑的，我们也决定做出一些行动。如果你有能力的话，立刻进入沙漠地区，夺回一些希利苏斯水晶尘，然后回到这里。

任务返回

在那里动作要小心，但也要快速。我们没有时间可以浪费。

任务完成

感谢圣光你成功了。 如果我们可以早点这麽做，我们的需求就不会如此迫切了。我们绝对不能让沙漠里的物资落入部落手中。