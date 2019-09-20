魔兽世界怀旧服吞咽者拉姆斯登任务怎么做 吞咽者拉姆斯登任务技巧分享

2019-09-19 17:52:34 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服吞咽者拉姆斯登是斯坦索姆副本的专属任务，需要玩家去击杀吞咽者拉姆斯登，将他的头颅交给纳萨诺斯。但是很多新手玩家都不知道吞咽者拉姆斯登在哪里个地方，下面极速下载站小编为大家带来吞咽者拉姆斯登任务流程攻略，那些还没完成的游戏玩家们，赶紧跟随小编一起了解一下吧。

魔兽世界吞咽者拉姆斯登任务攻略

正常情况下，你要把屠宰场门口的胖子都打完，完后会有一波小骷髅，全部A掉后吞咽者拉姆斯登才会刷新。

任务需求

到斯坦索姆去，杀掉吞咽者拉姆斯登。把他的头颅交给纳萨诺斯。

任务描述

我被完全击败了。为了守卫我们的家园，为了守卫洛丹伦，我在这里绝望地战斗着……一切抵抗者都在潮水般的天灾士兵面前被夷为废墟。

那个邪恶而肮脏的怪物把我踏在脚下，我能看到它的内脏挂在破碎的胸腔中。

我被亡灵天灾唤醒了，一直以来，我是如此的无助。我的意志被巫妖王牢牢地控制着。

她赶来解救了我……不管用什么方式，在什么地方，我知道她早晚会这么做的。自由。

现在，我必须进行复仇——对那些夺取我生命的敌人进行复仇。毁灭它。

任务返回

在希瓦娜斯让我获得自由之後的这几个月来，我一直都在这片废土上狩猎那个混蛋，它居然躲进了斯坦索姆……

任务完成

我想要知道……它求饶了没有?它知道什麽是怜悯吗?

<纳萨诺斯吐了一口唾沫。>

我会把那个野兽的头颅挂在我的墙上。

你将成为我麾下诸多勇士的一员，(玩家)。

<纳萨诺斯向你敬礼。>