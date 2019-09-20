魔兽世界怀旧服黑龙勇士之血怎么做 黑龙勇士之血技巧分享

2019-09-19 17:51:55 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服游戏任务分为好几种类型，有职业专属任务、副本任务，还有团队任务，黑龙勇士之血就是团队任务，难度还是非常高的，需要玩家们合作完成。任务要求玩家们去击杀达基萨斯将军，并且要将它的血交给罗卡鲁。不过很多玩家反应击杀后没有血道具，不知道如何完成，下面极速下载站小编为大家带来黑龙勇士之血任务详细的的流程，玩家们赶紧跟随小编一起了解下吧。

魔兽世界黑龙勇士之血任务攻略

原来将军掉的血有数量的，现在早就改了，有任务都可以拿到血，如果你没有，那就是你的任务不在了，仔细看看吧，问题一定出在你身上的。

任务需求

到黑石塔去杀掉达基萨斯将军，把它的血交给罗卡鲁。

任务描述

你要去拜访一下将军，没错，但并不是以黑龙的样子去拜访。 你看，这个仪式所需的不过是更多的流血而已。 这个未完成的饰物只需要将军的血就可激活，这是它们那野蛮而原始的备用机制。 回到黑石塔去干掉达基萨斯，把他的血拿来给我，然后我就可以帮你激活开启奥妮克希亚巢穴的钥匙。

任务返回

达基萨斯并不是那麽好对付的，(玩家)。死在他手上的人不计其数。

任务完成

你的英勇事?将会永远流传，(玩家)。龙火护符是通往奥妮克希亚巢穴的钥匙，聚集你的同伴，以部落的名义征服那里吧。