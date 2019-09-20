魔兽世界怀旧服牧师天赋怎么加点 牧师天赋加点技巧分享

2019-09-19 17:51:09 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服中的牧师天赋要怎么进行加点才最好呢?可能还有好多小伙伴们都不是很清楚，小编今天就给大家带来了关于牧师天赋的具体加点攻略分享啦!

魔兽世界怀旧服牧师天赋怎么加点

魔兽世界经典怀旧服牧师推荐的是31/20/0的一套点发，主要是要点的坚定意志、强化真言术：盾、冥想、心灵之力、强化治疗术和强化治疗术这些主要的天赋，主要的还是防止OT减少一些控制技能，加上一些加强治疗的效果，牧师是团队中的团刷担当，所以点戒律和神圣的天赋才可以。

魔兽世界经典怀旧服牧师首先点出戒律的5点的坚定意志，之后5点的无声消退、2点的强化真言术：韧和3点强化真言术：盾，之后1心灵专注和3点冥想，接下来点3点强化心灵之火和2点强化法力燃烧，后面点5点心灵之力和1点神圣之灵，最后点出1点能量灌注。后面神圣天赋点出2点治疗专注、3点强化恢复和5点神圣专精，接下来3点神圣之怒，之后点出1点神圣新星和3点灵感，最后点出3点强化治疗术。

以上就是小编为大家带来的关于魔兽世界怀旧服牧师天赋加点推荐啦!