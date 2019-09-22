魔兽世界怀旧服制皮分支哪个好 魔兽世界怀旧服制皮分支选择技巧

2019-09-19 17:50:21 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服中的制皮可以说一个非常赚钱的专业了，不过很多小伙伴们不知道这个分支要怎么进行选择，来和小编一起看看制皮分支的选择推荐吧!

魔兽世界怀旧服制皮分支哪个好

部落制皮是怀旧服中最好的制皮分支。虽然龙鳞和元素制皮能制造很多法抗装备，但这些装备只适合于熊德，对于战士和圣骑这两个职业的坦克而言，锻造制造的板甲会更适合。并且部落制皮制造的魔暴龙皮手套、魔暴龙皮护腿、野性之皮等装备是适用于怀旧服内大多数职业的，无论你是希望靠制皮赚钱或是角色提升，部落制皮都是最好的选择。

龙鳞制皮制作物品列表

龙鳞制皮可以制作许多适合萨满开荒熔火之心的物品，黑龙锁甲套装能提供很好的火焰抗性和命中率。可惜的是龙鳞制皮的配方在怀旧服第一阶段之后需求不大。

元素制皮制作物品列表

与龙鳞制皮类似，元素制皮制造的物品同样只适合少数职业，并且时效性也比较强。例如一些火抗装备，在第一阶段开荒MC等副本时会非常有用。不过元素制皮制造的深海护手和火焰头盔在练级时还是非常好用的。

部落制皮制作物品列表

部落制皮是制皮最好的分支。该分支所制造的魔暴龙皮手套和魔暴龙皮护腿适合狂暴战、盗贼、猎人等大多数DPS职业，并且魔暴龙套装提供的2%命中率在怀旧服中是非常珍贵的。野性之皮是治疗职业最好的披风。

以上就是小编为大家带来的关于魔兽世界怀旧服制皮分支的相关选择推荐分享啦!