2020东京奥运好玩吗 2020东京奥运详细介绍

2019-09-19 17:38:36 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

《2020东京奥运》是世嘉与奥委会合作打造以东京2020年奥运会为主题的的体育游戏。

这款具有特殊意义的奥运官方体育游戏中有多达16项的体育比赛项目，囊括了很多流行的奥运项目，操作简单而且玩法爽快，是玩家亲自体验奥林匹克运动会的不二之选。

玩家可以按照自己的喜好定制各个角色的体型面貌声音习惯，也可以为他们选择服装与造型，还可以在调整颜色的项目中更换色彩。刚开始玩本游戏时能选择20种以上的服装、10种造型，使用在竞赛中获得的点数不断解锁服装与造型后，就能将可选择的种类不断增加至100种以上。

游戏将于7月24日登陆PS4和Switch平台，敬请期待吧。