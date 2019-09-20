逆水寒风尽扬州副本怎么通过 逆水寒风尽扬州副本打法攻略介绍

2019-09-19 17:14:03 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

逆水寒最近新出了江湖风雨事6人副本，那么逆水寒风尽扬州副本要怎么打呢?估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面和小编一起来看看风尽扬州副本打法攻略分享。

逆水寒风尽扬州副本怎么打

开启时间：周四更新后可以第一次进入

BOSS介绍

凤还巢

凤血牙

副本背景

王小石和白愁飞二人寻不到温柔踪迹，冲动之下，在杭州大闹一场。幸而在侠士的帮助下，王白二人冷静下来。知情者说，温柔被掳至瘦马门总舵。现下，唯有深入虎穴，才能救回温柔。然而，瘦马门背后势力极大，总舵内高手如云，危险重重，谁也不知此行是吉是凶……

夜市千灯照碧云，高楼红袖客纷纷。可笙歌曼舞之下，不知藏了多少女子的血与泪……这一切，留待诸位侠士冲破此局。

以上就是小编为大家带来的关于逆水寒风尽扬州副本打法攻略分享啦!