魔兽世界怀旧服盗贼天赋怎么加点 盗贼天赋强化加点推荐

2019-09-19 17:01:39 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都在问魔兽世界怀旧服中的盗贼要怎么进行加点最好呢感兴趣的小伙伴赶快和91小编一起看看盗贼的相关加点推荐分享吧!

魔兽世界怀旧服盗贼天赋怎么加点

魔兽世界经典怀旧服盗贼推荐的是15/33/3的一套点发，主要的是强化剔骨、致命偷袭、强化凿击、强化邪恶攻击和冲动，这些技能是盗贼练级的时候一个万金油的天赋，所以说可以根据等级来点出需要适应当前等级的天赋技能，下图就是具体点法。

魔兽世界经典怀旧服首先刺杀点出3点强化剔骨和5点恶魔，然后点出2点的无情，之后点出5点的致命偷袭;战斗天赋首先点3点的强化凿击、2点的强化邪恶攻击和5点的闪电反射，然后5点的偏斜和5点的精确，之后点出1点的还击和5点的双武器专精，接下来1点的剑刃乱舞，和2点的武器大师，最后就是点出3点的侵略和1点的冲动天赋;结束再在敏锐的天赋里面点出3点的欺诈大师。

以上就是小编为大家带来的关于魔兽世界怀旧服中盗贼的相关加点推荐分享啦!