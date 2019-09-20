无主之地3连射武器哪个好 无主之地3好用连射武器推荐

2019-09-19 17:01:08 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

无主之地3是一款动作射击类游戏，无主之地3游戏中武器种类繁多，不同武器有不同的属性。那么连射武器用什么好呢?一起来看看吧。

好用连射武器推荐

首先最推荐这把枪三属性(火，雷，酸) 目前已知的能最快打护盾 装甲 肉体的 连射武器(夜莺，屠夫我都做过了对比，都没这把效率)

屠夫其实也不错(输出略低于十字枪)，还有一点是你用的时候会发现一个问题。开火光效太大。会覆盖掉你的准心，但是射起来很爽 音效也不错。

恒星螺旋?这把好像叫这个面板是400*3 的自动步枪。射速8.几，目前只有白板的，用起来也不错，子弹射出去是会螺旋最后集中在一点的。