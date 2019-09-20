lol2019永恒之森皮肤在哪买 lol永恒之森皮肤购买网址分享

2019-09-19 16:59:43 来源：91单机游戏 编辑：十一

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这次的皮肤主要是有阿狸，有他的生命绽放的皮肤，还是购买套餐皮肤比较划算的，单买一个皮肤只需要7900点券。炫彩皮肤比较贵一点，但是里面有好多的皮肤呢。

比如：枫叶之尾、清溪之尾、琥珀之尾等等，大家可以去购买。活动时间一直是从今天开始到10月3日的时候结束的，炫彩皮肤是需要19121点券的。还有三个表情，有钱任性、再见、在找这个吗?都是2000点券，蛮值得入手的。

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