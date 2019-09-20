dnf天空第4套怎么样 dnf天空第4套装扮外观怎么样

2019-09-19 15:29:21 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf马上更新到9.24版本了，许多小伙伴们在问dnf天空第4套装扮外观怎么样呢?来一起看看天空第4套装扮外观预览吧!

dnf天空第4套装扮怎么样

这个是最后一套追忆天空套的，大家可以和小编一起来看看，这次的套装叫做冥光天羽套，主要是带了翅膀，大家可以看一下下面的截图哦。

这个和之前的天空套兑换是一样的，都想要33个花篮装扮凭证。这个大家只能够购买一次的，所以大家要好好珍惜这次的机会。价格是7个33800点券，还是蛮多的，大家根据自己的需求自行购买吧。早买早享受~

以上就是小编为大家带来的关于dnf天空第4套装扮外观预览啦!