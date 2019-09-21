《无主之地3》前期怎么刷橙装 速刷橙装技巧详览

2019-09-17 17:44:30 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《无主之地3》中，目前最高品质的装备就是橙装了，所以怎么速刷橙装对于玩家的提升是实打实的。那么前期的橙装要怎么刷呢，下面小编就来给大家介绍一下前期刷橙装的方法吧!

《无主之地3》前期速刷橙装方法介绍：

1、刷特兰特上尉这个boss;

2、该boss是雅典娜地区的主线boss;

3、交完该主线之后在门口退出游戏至主界面;

4、然后进入游戏后就可以开刷，重复上述步骤即可;

5、目前发现改boss掉落的橙装是不固定的，起码有8种不一样的橙装。