无主之地3怎么玩 无主之地3玩法技巧分享

2019-09-17 17:42:36 来源：91单机游戏 编辑：msc

无主之地3玩法模式/剧情背景怎么样?无主之地3图文全剧情流程全支线任务攻略,还有无主之地3的ECHO提丰日志及伊瑞德文字收集!

玩法模式/剧情背景

本作拥有一个长流程、充满支线和探索性的故事模式。

此外，线上模式也很丰富，玩家可以通过局域网或是在线和朋友一起游戏。

屠杀循环赛中，你和队友将要面对一波又一波的敌人。

持久高强度的作战是对专注、技巧和团队配合的考验。

试炼场让你可以挑战小副本以及boss战。

物品奖励自然是你所向往的收获。

游戏难度分为简单和标准。

标准难度在初期对于新手来说有一定挑战。

但是笔者还是建议大家标准难度体验游戏的乐趣。

战利品模式的调整很不错。

合作选项中，玩家们各自的掉落是独立的。

而合作竞争选项则是自由拾取，适合好基友连线。

ok，基本设置搞定，我们一起来进入无主之地的故事。

这次，讲述故事的是大家熟悉的商人马库斯(之子?)。

我们再次开始了潘多拉星球的冒险。

秘藏猎人在潘多拉搜寻的宝藏、名声、财富和权力。

而这一次，崭新的冒险小队再次起航(也就是职业和前作不同)。

之前的魔女莉莉丝已经成为了新团队的幕后领袖。

他们将寻找一张标注了银河系所有秘藏位置的地图。

冒险就此拉开了序幕。