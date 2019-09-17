无主之地3有哪些职业 职业大全详细分享

2019-09-17 17:41:59 来源：91单机游戏 编辑：msc

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职业解析

这次的四大首发职业也是个性满满。

最重要的是技能树变得更加丰富和灵活。

相关职业技能部分笔者会在后续详细说明。

FL4K

兽王FL4K可以在多种野兽中召唤一种作为伙伴(可以由技能解锁和切换)。

每种野兽都有特色的主、被动技能。

可以说是一个“猎人”型的职业。

莫泽

枪手莫泽是一个能够控制巨大机械的强悍女子。

其它队友甚至可以爬上莫泽铁熊的后背来使用上面的炮塔。

莫泽是一个对团队很有益的战士。

阿玛拉

魔女阿玛拉近战和控制能力很出众。

类似之前的siren。

以灵活机动的特性及强力的攻击来毁灭敌人。

赞恩

赞恩·弗林特是一个多面手。

他可以使用很多不同的工具和能力。

以无人机、盾牌等构建战场优势，同时也是团队的优秀辅助。

笔者决定先以兽王开始，各位随意(哈哈)。

相关玩法技巧、上手教程笔者也会逐步完善。