无主之地3主线：秘藏之子(1)怎么做 秘藏之子(1)技巧分享

2019-09-17 17:41:04 来源：91单机游戏 编辑：msc

无主之地3主线秘藏之子(1)怎么样?小编带来了无主之地3图文全剧情流程全支线任务攻略,还有无主之地3的ECHO提丰日志及伊瑞德文字收集!

主线：秘藏之子(1)

坐上马库斯的车，开始你的征程。

莉莉丝以意念的形式和你交谈(说实话，这个神仙姐姐没有之前的漂亮啊)。

她的猩红突袭者受到敌人的攻击，地图追寻的工作变得非常棘手。

当然，肯定少不了咱们的老朋友(逗逼)小吵闹。

从它手里接过Echo，屏幕上开始显示数据。

跟着小吵闹走，周围的各种容器也可以搜刮一下，也是聊胜于无。

这游戏基本有绿光的东西都可以互动(啥想法啊)。

不管马桶、保险箱什么的，绿了就行。(嘿嘿)

和控制器互动可以定制角色姓名和外观。

这个该死的用户协议真的太有无主之地的风格了。

点agree吧。

大家注意右上角小地图上的菱形蓝框以及把手上的同样蓝框。

以后就靠这个活了(不是)，选定任务后地图上就会有这样的位置提示信息，跟着走或是互动就行。

本作位置指引相当细致。

左shift冲刺，冲刺时左ctrl的滑铲动作是本作新增的动作。

很酷炫，快速掩护也是不错的。

装备都有一个分数，在搞不清状况的情况下就先看分数吧。

白装-绿装-蓝装-紫装-金装(还有不同金色)是游戏道具的稀有度。

无主3另一个很有特点的设定出在武器上。

很多武器都可以按C切换模式。

比如笔者的这支枪，普通模式就是连发手枪，切换模式后可以发射榴弹。

小吵闹被狂热者们忽悠了一把，笔者在门口听他们对话时不自觉的冒了一身汗，倒退数十步。

果然，你这样不光要杀敌，还要去救小吵闹了。