dnf星空下的异次元活动介绍 dnf星空下的异次元活动奖励一览

2019-09-17 17:40:37 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf国庆节上线星空下的异次元活动，那么dnf星空下的异次元活动奖励是什么呢？下面和小编一起来看看dnf星空下的异次元的奖励介绍。

DNF星空下的异次元奖励是什么

星空下的异次元活动时间是9月24日至10月17日，活动期间玩家通过超星空裂缝可以获得星空下的异次元活动的专属道具——次元星屑，这个次元星屑就可以兑换活动奖励了，那么星空下的异次元奖励有哪些呢?次元星屑可以兑换哪些内容呢?

玩家在活动期间每通关一次超星空裂缝就可以获得10个次元星屑，玩家获得次元星屑可以在NPC克伦特处进行道具的兑换，目前玩家可以兑换两款道具，第一个就是纯净的增幅书，每个账号限兑3个，每个消耗350个次元星屑;第二个就是变异的扭曲书，每个账号限兑1个，需要小高200个次元星屑。

以上就是小编为大家带来的关于DNF星空下的异次元奖励介绍啦!