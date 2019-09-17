dnf星空下的异次元活动介绍 dnf星空下的异次元活动奖励一览

dnf是一款动作类游戏，dnf国庆节上线星空下的异次元活动，那么dnf星空下的异次元活动奖励是什么呢？下面和小编一起来看看dnf星空下的异次元的奖励介绍。
DNF星空下的异次元奖励是什么
星空下的异次元活动时间是9月24日至10月17日，活动期间玩家通过超星空裂缝可以获得星空下的异次元活动的专属道具——次元星屑，这个次元星屑就可以兑换活动奖励了，那么星空下的异次元奖励有哪些呢?次元星屑可以兑换哪些内容呢?
玩家在活动期间每通关一次超星空裂缝就可以获得10个次元星屑，玩家获得次元星屑可以在NPC克伦特处进行道具的兑换，目前玩家可以兑换两款道具，第一个就是纯净的增幅书，每个账号限兑3个，每个消耗350个次元星屑;第二个就是变异的扭曲书，每个账号限兑1个，需要小高200个次元星屑。
以上就是小编为大家带来的关于DNF星空下的异次元奖励介绍啦!
在《无主之地3》中，目前最高品质的装备就是橙装了，所以怎么速刷橙装对于玩家的提升是实打实的。那么前期的橙装要怎么刷呢，下面小编就来给大家介绍一下前期刷橙装的方法吧!《无主之地3》前期速刷橙装方法介绍：1、刷特兰特上尉这个boss;2、该boss是雅典娜地区的主线boss;3、交完该主线之后在门口退出
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《无主之地3》中兽王的技能是带着宠物，三个宠物都是默认的名字，其实游戏中玩家是可以给宠物改名的，但是很多玩家都不知道要怎么改，那么下边就给大家带来无主之地3兽王宠物的改名方法，一起来看看吧!兽王宠物改名方法：换皮肤的那个地方，左下角可以找到改名，不过只能改英文名，中文名字需要玩家在游戏外复制，进改名
无主之地3职业解析怎么样?小编带来了无主之地3图文全剧情流程全支线任务攻略,还有无主之地3的ECHO提丰日志及伊瑞德文字收集!职业解析这次的四大首发职业也是个性满满。最重要的是技能树变得更加丰富和灵活。相关职业技能部分笔者会在后续详细说明。FL4K兽王FL4K可以在多种野兽中召唤一种作为伙伴(可以由
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受福巨人是《无主之地3》中被反派弟弟祝福过的一只巨人boss，会瞬移，还有大范围aoe，伤害很足，但是有很多玩家都卡在了这个boss，那么这BOSS具体要怎么打呢？下面就来看看这一boss的具体打法吧!《无主之地3》受福巨人打法介绍：1、在他放声波攻击的之前他会喊我要放大招了，这时候冲刺跳跃躲避;2
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云顶之亦最新版本潘森的到来,使得环境产生了巨大的变大,影响最大的就是"龙族"阵容羁绊了,那么云顶之亦最新最强的龙骑士阵容怎么玩,又是如何出装的呢,接下来就让我们一起来看看吧~云顶之弈龙骑士阵容首先说下“龙骑士”阵容这套“龙骑士”玩法，既然叫“龙骑士”，那自然是离不开“双龙”和“骑
DNF将会在国庆节上线星空下的异次元活动，很多小伙伴们都在问这个奖励是什么，那么下面来和小编一起看看DNF星空下的异次元的奖励介绍吧!DNF星空下的异次元奖励是什么星空下的异次元活动时间是9月24日至10月17日，活动期间玩家通过超星空裂缝可以获得星空下的异次元活动的专属道具——次元星屑，这个次元星