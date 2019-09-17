《无主之地3》受福巨人怎么打 受福巨人打法技巧详览

2019-09-17 17:40:30 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

受福巨人是《无主之地3》中被反派弟弟祝福过的一只巨人boss，会瞬移，还有大范围aoe，伤害很足，但是有很多玩家都卡在了这个boss，那么这BOSS具体要怎么打呢？下面就来看看这一boss的具体打法吧!

《无主之地3》受福巨人打法介绍：

1、在他放声波攻击的之前他会喊我要放大招了，这时候冲刺跳跃躲避;

2、放追踪火球时有两种方式，一种是直接射爆火球，一种是绕大圈跑躲避;

3、还有一种卡位打法，把boss引到前两个房间，玩家上二楼，它上不来的，直接打死即可。