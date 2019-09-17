无主之地3主线：秘藏之子(2)怎么做 秘藏之子(2)技巧分享

2019-09-17 17:40:26 来源：91单机游戏 编辑：msc

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如果挂了，不要急。

周围有敌人就果断攻击，只要能杀死一个敌人就有卷土重来的再起机会。

当然，有好基友更好，可以长按E复活队友。

弹药、钱、血可以自动拾取。

不过枪、护盾、组件等道具还是要按E拾取。

身上有背包格数限制。

到处翻箱倒柜也是游戏乐趣。

初期还要靠这种方法补充弹药。

尤其是这种红色大箱子不要错过。

玩过前两代应该都懂得。

图中红圈处的机器打了会触发陷阱。

游戏中有不少这样的机关可以辅助杀敌。

注意自己别站到框起来的陷阱区了。

有个瞄准器的冲锋枪在开局还是很有用的。