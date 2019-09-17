云顶之弈龙骑士怎么搭配 龙骑士阵容技巧分享

云顶之亦最新版本潘森的到来,使得环境产生了巨大的变大,影响最大的就是"龙族"阵容羁绊了,那么云顶之亦最新最强的龙骑士阵容怎么玩,又是如何出装的呢,接下来就让我们一起来看看吧~
云顶之弈龙骑士阵容
首先说下“龙骑士”阵容
这套“龙骑士”玩法，既然叫“龙骑士”，那自然是离不开“双龙”和“骑士”。其中“龙”是核心，“骑士”是建队“基石”。此外护卫是“中坚力量”，法师是“景上添花”。经过小姐姐多局的测试发现，潘森并不是那么好拿的，所以龙女可以升2备用。而云顶之弈9.18版本金铲子的产量变多了，所以转职的机会更多了，本来4骑士的阵容，凑6骑士更轻松了。
阵容推荐：波比、猪妹、盖伦、铁男、布隆、潘森、龙王、天使、死歌
阵容解析：
阵容核心是凑出四骑士、双暗影、双龙、双护卫。而根据实际游戏情况，在这些羁绊的基础上，还是可以额外再次增加一些羁绊的。比如再上一人口再加“骑士之誓”，6骑士就可以做出来了。而如果是有“猫咪”，那么在此基础上，还能凑出三法。
或许也有人说上面阵容5费卡太多了，搞不到。5费卡多确实是个问题，但这并不是遥不可及，合理的运营可以让你阵容完美度大大提升。而且天使以及死歌都是有替代品的，天使只是为了替代一个骑士，死歌也只是替代千珏。
再说一下运营的问题
1、由于这套阵容并不吃金铲子转职，而且当前版本获取金铲子难度变小，几乎每个人都能搞得到起码一个金铲子，再加上后期还有“神装选秀”，所以千万别卖血。
2、管住手别赌。铁男、诺手、盖伦这三张骑士卡前期很好2星，在找一个1星波比凑4骑士羁绊，中前期可保你无忧。韦鲁斯和卢锡安这两打工仔有装备就上，龙刀、鬼书、帽子、卢登都是很不错的，后期可以把他们直接给龙王死歌这些英雄用。有钱你就上人口就对了，人口上得越早优势就越大。
3、发牌不顺怎么办?如果发牌员不给你骑士卡怎么办?前期羁绊的强度效果其实不是很明显，2星卡才是王道。所以找一些“散工”也不错，比如2星慎，带离子火花的布隆，都是前期不来骑士的情况下比较好的选择。
4、D牌小技巧。前期不推荐D卡，但不说是就绝对不要D。在你的金币是整数以外的情况下，还是可以适当的D一下的。比如你升级要30金币，而此时你有二十五六个金币的样子，你就可以适当D一两下，勿贪!
再说说装备的选择
骑士棋子对装备并没有什么要求，甚至除了猪妹其实你也不用给骑士装备。而你要装备多，或者用于前期打工补强阵容吃连胜的话，随便给哪个骑士装上救赎和离子火花就可以了。此外猪妹最好可以给他复活甲、青龙刀、鬼书这几件装备，会给你意想不到的惊喜，当然猫咪也不错。
接着就是主C英雄，正常情况下龙王主C，因为有双龙羁绊，他可以站得住脚，而且施法速度快，伤害也高。装备上鬼书必备，接着就是青龙刀和帽子，如果没有这些，卢登和大天使，乃至电刀羊刀都行。如果你要死歌主C，最好给他带一个龙牙，不然容易站不住脚。
最后再说说阵容强度在哪
1、坦度非常非常高
骑士的伤害减免，再加上双护卫的护甲加持，可以让你根本不用怕对面的平A。而当前版本大热的极地游侠，就根本打不动这套阵容。前面骑士护卫顶着，被冻住也不怕，后面的C位英雄，比如龙王两口就能把对面游侠给喷死。
2、不缺控制
之所以要猪妹，并且给他装备，就是要猪妹扛起控制的大旗。而由于是骑士护卫阵容，猪妹不可能放不出大，甚至一局战斗可以放两次大招，控制非常给力，而且伤害不低。
3、不缺输出
龙王或者死歌的存在，让阵容不会缺少输出，此外猪妹由于有装备，猪妹也能补充不少的伤害。而潘森的百分比大招，以及最重伤效果，同样也是团队的一大输出。而且双龙的存在，再加上骑士护卫，潘森哪怕不要装备，一场对局也能至少放两个大，整体并不缺输出。
缺点
由于都是技能伤害，所以整体缺少单点输出，如果对面有龙牙，那还是有点难受。
总的说来：这套阵容成型靠的就是堆人口，而骑士护卫的存在就是为了中期稳住血量，甚至拿连胜升人口的。人口上得越早，拿到潘森死歌的概率就越大，成型就更容易。所以管住手，别乱D，前期找好打工仔，努力生人口即可，“龙骑士”运营为王。
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